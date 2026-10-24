Cuando Oriana Fallaci se encontró con Muhammad Alí y despertó su bandera de lucha

La reconocida periodista italiana escribió que ese reportaje con Cassius Clay le abrió la visión del peligro musulman. El ídolo del boxeo se hizo de esa religión y años después desertó de Vietnam.

El célebre libro de la periodista italiana, Oriana Fallacci: La rabia y el orgullo, es actualmente revindicado por sectores de la derecha europea, ya que planteaba el peligro de la inmigración para el viejo continenente, haciendo foco en la religión musulmana. Fue publicado después del atentado del 11 de setiembre y tuvo una amplia repercusión.

En un tramo del ensayo, Fallaci recuerda que- su reportaje al más grande boxeador de la historia- le despertó el camino para enfocar sus críticas a la ola inmigratoria musulmana por Europa. En esa entrevista, la periodista describe a Muhammad Alí como un personaje grosero y bruto que odia a la raza blanca.

La entrevista comienza con el detalle que Cassius Clay (como se llamaba antes de convertirse al islamismo), la recibió eructando mientras comía una sandía y que nunca la miró a los ojos durante ese chocante encuentro.

Volaron micrófonos , insultos y allí el púgil negro fundamenta su decisión de desertar de la guerra de Vietnam , en 1967.

"Para mí, los del Vietcong no hicieron nada, así que no voy a ir a luchar con pistolas que disparan, no pertenezco a los Estados Unidos, pertenezco a Alá, que prepara para mí grandes cosas", expresó en la entrevista.

Alí era seguidor de Elijah Muhammad, sucesor de Malcon X, asesinado mientras daba un discurso en una reunión de Orgnización de unidad Afroamericana. Dijo que se cambió de nombre porque el de nacimiento era un símbolo de esclavo.

Fallaci despierta su lucha contra los musulmanes a partir de ese choque que tuvo con Alí, el 26 de mayo de 1966. Sus rgumentos son estigmatizantes hacia el colectivo musulman. Deduce que las formas culturales que tienen son incompatibles con el mundo occidental y culpa a varios bobiernos de su país y del continenente se haber sido laxos en otrogarles derechos a los inmigrantes.

Carecteriza la situación de "invasión" y popularizó el término de Eurabia. Lanzó la premisa que muchos gobiernos occidentales hacían la vista gorda de esta problemática porque necesitaban el petroleo árabe.

Meloni como gobernanete de italia recogió la visión crítica a los musulmanes de Fallaci. En tanto , los graves incvidentes que se producen en protestas como en París, Milán y otras ciudades europeas , son mirandos cpn atención por diversos observadores. Algunos alientan la teoría del demonio de la inmigración islámica . Otros , más cautos, la describen como multicausal y sobre todo atenta a la crisis económica y desesperanza en la solución por vías democráticas.

Horacio Caride