Denuncian al hermano de Riquelme por la agresión a una influencer

Es la pareja del periodista Pablo Carrozza, cercano a la dirigencia de la AFA.

La influencer Valentina Salcedo, reconocida por su vínculo con el mundo Boca, denunció que fue víctima de una violenta agresión en la previa del partido ante Lanús en La Bombonera y responsabilizó de forma directa a Cristian Riquelme, el hermano del presidente del club.

Salcedo y su pareja, el periodista Pablo Carrozza, acusaron a “Chanchi” Riquelme y a su mano derecha, Ezequiel Benvenutto, alias “El enano”.

"Ana Gómez, mujer de Ezequiel Benvenuto, fuerza de choque de Cristian Riquelme, y referente de la murga Los Amantes de La Boca es una de las mujeres que atacó de manera cobarde a Valentina Salcedo. Marta Elizabeth Tato, viuda de Fernando Di Zeo ha sido otra de las agresoras", publicó Carrozza.