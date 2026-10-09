El tango como metáfora de la Argentina : de una premio nobel a Messi

La flamante premio Nobel de literatura tomó , nuestra música ciudadana, para purgar su separación y hacerla poesía. Messi hizo el último Tango. ¿Qué hay todavía en ese bandoneón y las letras ,para rescatarlos del olvido?

Cuando nos enteramos que la canadiense, Anne Carson, había ganado el Premio Nobel, una chispa nos acercó a la poetiza, ignota para la mayoría de los argentinos. Es que Anne escribió : “La belleza del marido”, un ensayo que fue inspirado en su separación y el tango como una herramienta de curación.

La galardonada, por la Academia Sueca, visitó en dos oportunidades Buenos Aires y quedó enamorada de la música ciudadana ; hoy un insumo de entrada- atractivo- para los turistas extranjeros, pero medio perdido en el olvido del paradigma algorítmico.

Cita la escritora : “un tango, como el matrimonio, es algo que uno tiene que bailar hasta el final”. Es como el que bailó Messi, en el Monumental. Lo hizo íntegro. pese a una organización inspirada en el tango Cambalache.

El tango es casi imperceptible, en la cotidiana de las radios y las play list de moda. Es inimaginable, por ejemplo, que en recitales convocantes se les de espacio .Está clasificado como un sonido fuera de época. A manera- cuasi antropológica- hay curadores magníficos , entre ellos jóvenes, que mantienen (como pueden) viva la memoria del Che Bandonéon.

Entre nuestra cotidianeidad , el lunfardo es naturalmente incorporado en nuestras conversaciones. Metáfora que toma atajos preciosistas . Amor, abandono, pobreza y la vida misma, pasan por esta filosofía arrabalera.

Así, sobreviven palabras como: laburo , mina , guita , chabón, bondi, fiaca, afanar, trucho y guita. Otras, si las pronuncias quedás como un extraterrestre. Bacán, petitero, otario, son un verdadero chino perdidas en los bulines del principio del Siglo XX.

Uno de los elementos- que fascina a los turistas- es el balile tanguero, por eso de los abrazos. El ADN del tango está grabado a fuego con las primeras corrientes inmigratorias. Hay algo que quedó impregnado y que reactiva la emoción de los visitantes. Las milongas son la vedette en esta curiosidad. El evento más convocante es el Festival del Tango, organizado por el gobierno porteño, que reune más de 600 mil personas.

La política suele usar metáforas tangueras para las construcción discursiva. Perón les dijo a sus opositores "cantan el tango del llanto¨.Gardel hizo la campaña del "peludo" Yrigoyen. La letra adaptada del tango decía: "¡Viva el Peludo! / La Argentina lo reclama / y la voz del pueblo llama / al caudillo radical".

Como dijo Enrique Santos Discépolo, el tango "es un pensamiento triste que se baila". Borges veía al tango como una cultura de nostalgia tristona. «El tango está lleno de despedidas», declaró.

Curiosidad del Ultimo Tango de Messi. Lo único parecido, a un tango. fue el himno nacional. Los artistas- que rodearon la fiesta- fueron todos cumbieros. A la hora, de expresar un sentimiento, siempre hay que volver a la casita de los viejos.

Carson, la flamante premio nobel, también aporta que el tango ayuda a la digestión. Es como un nudo en la garganta- que después de llorar y llorar- nos alivia. Si sabrán eso: Leo, Scaloni y Enzo.

Horacio Caride