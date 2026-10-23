La sutileza del Chiqui ante el "Maracanazo" de Estudiantes

Tras el trihfo pincha en Brasil, el titular de la AFA mandó saludos. Evistó mencionar a la Bruja.

Cuando ganó Boca en el Maracaná, la salutación del "Chiqui" Tapia fue con nombre y apellido. Felicitó al xeneize por su pase a la final de la Sudamericana, nombrando a su presidente, Juan Román Riquelme. Para diferencias momentos y gustos, con Estudiantes tuvo una sutil diferencia.

"Felicitaciones a @EdelpOficial, a su plantel, a su cuerpo técnico, a su presidente y a toda la gente del Pincha por la clasificación a la final de la @Libertadores. En representación del fútbol argentino y en busca de una nueva consagración. ¡Muchos éxitos en Montevideo!", escribió el titular de la Asociación del Fútbol Argentino.

Estudiantes clasificó a la final de la Libertadores, venciendo en penales a Flamengo.

Recordemos que Tapia es archienemigo de la Bruja Verón, quien se animó a cuestionar su conducción y señala el favoritismo de los árbitros sobre algunos equipos amigos de la AFA.

La pregunta es: ¿Qué hará Chiqui el día de la final de la Libertadores para evitar el cruce con la Bruja, en el momento de la premiación? Una vez presentó parte de enfermo pero con la Conmebol será difícil zafar.