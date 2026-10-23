Manzano compró acciones de un medio de derecha español amigo de Milei

José Luis Manzano compró el 21 % del grupo periodístico español de Javier Negre. Hay un vínculo de mucha simpatía entre este grupo mediático y el presidente Javier Milei. Manzano, que viene siendo uno de los empresarios argentinos más favorecido en los negocios con el gobierno libertario, sigue su expansión también en el campo de medios de comunicación.

Negre es responsable de Derecha Diario, un portal del que es fanático el presidente.

Felipe Gonzáles dijo que si Milei sigue yendo a España "terminará ganando las elecciones Pedro Sánchez".