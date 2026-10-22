Política

Quién es el empresario que pagó una página en un diario para saludar a Milei por su cumpleaños

La carta salió publicada en Clarín. El presidente hizo RT en sus redes.

1 min de lectura Actualizado: 22/10/2026
Quién es el empresario que pagó una página en un diario para saludar a Milei por su cumpleaños

La página 9 de Clarín de este jueves trae un aviso muy llamativo. Un empresario industrial, anónimo hasta ahora, pagó el espacio para visibilizar un mensaje de feliz cumpleaños al presidente Javier Milei.

El empresario cumple el mismo día que el Presidente y por lo visto lo banca a muerte. "Con convicción y con las poli2ticas necesarias lograremos un país más justo tal como vos lo decis y lo hacéis", dice la breve carta, que ocupó la página completa.

Abajo de la solicitada, el diario aclaró que tiene los datos personales del empresario anónimo.

Justo ayer Milei había tenido palabras muy duras contra Clarín por una pregunta de su corresponsal en España.

#Javier Milei