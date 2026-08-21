Rodrigo Lussich apuntó a Cerimedo por una estafa a su familia

El perioidsta reflotó un caso del que fue estafado en Mar del Plata.

El periodista de espectáculo, Rodrigo Lussich, reflotó un caso del que fue víctima su familia por parte del consejero argentino: Fernando Cerimedo. El conductor aseguró que el consultor político estuvo involucrado en una presunta estafa inmobiliaria por la que sus familiares habrían pagado 35.000 dólares por un departamento que, de acuerdo con su relato, ya estaba escriturado a nombre de otras personas.

“Ustedes eran muy chicos, pero el tal Fernando Cerimedo era un estafador que ya delinquía en el año 2012”, dijo Lussich al recordar aquel episodio. Cerimedo vivía en Mar del Plata, donde trabajaba como remisero y además tenía un comercio.

“De ese tipo de personajes nació un partido político que ganó las elecciones y habilitó a semejantes marginales a espacios de poder. Así estamos”, cerró el posteo. Lussich viene interesandose en el campo político, haciendo comentarios políticos en sus programas.