Se fue Piero, el cantante de lo social y la ternura

Murió El Tano. Un músico central de la denominada movida de protesta, en plena dictadura , y poeta de las postales cotidianas.

El Tano Piero siempre tuvo esos rulos a lo Tarantini. Salvo de muy joven , cuando adquirió un look tipo estudiante de Puan.

Fuera de contexto , participó de la película : El Profesor Patagónico, protagonizada por Luis Sandrini. En la peli, Piero hace de un joven sacerdote -que junto con el profesor- intentan salvar una escuela rural.

Tuvo otras participaciones pero siempre como canta autor , como por ejempo en el film Heroína , de Raúl de la Torre, donde interpreta uno de sus clásicos de canciones de denuncia: Coplas de Mi País.

Su aporte a la canción de protesta fue fundamental, a la par del duo Pedro y Pablo. Regresó al país del exilio en 1981 , antes de la guerra de Malvinas.

Escuchar canciones suyas como Para el pueblo lo que es del Pueblo, formaban parte de un acto de rebeldía en el Proceso , para estudiantes que recibían- de mano en mano - casettes de sus grabaciones , totalmente vedadas por el régimen.

Malvinas significó una apertura para cantantes como El Tano.

Nuestros rockeros fueron habilitados ya que estaba prohibida la música en inglés, por la radio.

Tuvo una participación recordada en el Barrock, de 1982. A las letras de protesta, se asociaron sus mensajes pacifistas y medio ambientales.

Su vestimenta pasó a ser blanca como la de un pastor indú.

Nunca abandonó las gafas redondas, desde ese entonces. Constituyó una banda de mucho éxito : Piero con Prema. Llegó a integrarla : Alejandro Lerner , en teclados.

También, le cantó a lo cotidiano y al amor. En Y Mi Gente Dónde Va , narraba el amor adolescente de fruta encendida.

Compartió, de alguna manera, esa cuota de inocencia que concidieron con las canciones de Leonardo Favio.

Las postales pueblerinas : Juan Boliche es una muestra cabal de su sensibilidad. Nació en Gallipoli, y arribó al país en pleno ascenso peronista.

Mi Viejo, su tema más popular , es de autoría del poeta y periodista José Tcherkaski, mientras que Piero es autor de la melodía.

Era un duo creativo Piero y José. Al igual que Facundo Cabral, la música de Piero penetró paises de al región como Colombia y México. Alli, su Juan pasó a ser Tequila.

En la última del cineasta Luis Ortega : El Jokey, se escucha Fumemos un Cigarrillo.

Un encuentro increible fue con su antagónico , en el género y estilo . Pappo aportó su punteo magistral de guitarra electrica en Manso y Tranquilo. Fue un milagro que aconteció en el estadio de Atlanta , regreso de la democracia.

Piero dijo, con su sonrisa gardeliana: " él también dejó las cadenas, un aplauso para Pappo". Lo vivenciaron, en el escenario, el Negro Juárez y Marilina Ross.

Melancólico , profundo y a la vez tierno, el artista tuvo un paso por la función pública cuando fue nombrado en Cultura , durante la gobernación de Duhalde.

Con la Negra Sosa grabó Soy pan , Soy Paz , Soy Mas. En los Luna Park históricos, aun resuenan a los oídos cuando Mercedes , de manera cariñosa , lo presentaba en público. Adiós Benidictis.

Horacio Caride