"Agarrame que lo mato": otro papelón del diputado Leiva en el Congreso

Pintó la bandera de las Malvinas en su traje y se quiso pelear a las trompadas.

Aldo Leiva es conocido en el Congreso como el pelado de los papelones. Cuando le toca votar, suele hacer diatribas políticas que rozan el papelón. Algunos se los toman en gracia, otros sienten vergüenzas ajena. Esta vez, se quiso pelear a las trompadas en pleno recinto. Agustín Rossi, Grabois e Itai Hagman lo tuvieron que frenar.

¿Que pasó?

Supuestamente el diputado Nicolás Mayoraz le dijo que era un "payaso". Leiva lo adjudicó a su traje de las Malvinas. Se sabe que Leiva es un ex combatiente. A partir de ese supuesto encontronazo, terminó haciendo su show.

🔴 El diputado Aldo Leiva acusó a Nicolás Mayoraz de haberlo agredido verbalmente por la vestimenta que llevaba durante la sesión: un traje con la frase “Las Malvinas son argentinas”, utilizada por los jugadores de la Selección Argentina durante el Mundial. 🗣️ “Me dice ‘Muy… pic.twitter.com/IwrTTFiF2V — Perfil.com (@perfilcom) August 26, 2026