Azzaro cruzó a "Chiqui" Tapia en el programa de Caruso Lombardi

El periodista deportivo cuestionó la gestión del presidente de la AFA.

Flavio Azzaro estuvo en el programa de Caruso Lombardi y cuestionó la gestión del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapio, que atraviesa su peor momento.

"Tiene el peor fútbol de las potencias del Mundo. Todo el mundo desconfía. No tenemos más campeonato", explicó Azzaro, aunque admitió que Tapia tiene algo de crédito por los campeonatos de la Selección desde 2021 para acá.

“Tapia es parte de tener 30 equipos en Primera, de tener SAD y su club es una SAD.”, afirmó en el programa de streaming de Ricardo Caruso Lombardi.