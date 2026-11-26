Gastón Gaudio, uno de los candidatos para ser presidente de Independiente, fue amenazado de muerte con un fuerte mensaje que apareció pintado sobre una tela blanca y colgado en una esquina de avenida Mitre, en Avellaneda, a pocas cuadras del Estadio Libertadores de América.
El mensaje advertía: “Gaudio vamos a matar a vos y a tus hijos”. Enseguida la tela fue identificada y se viralizó en redes sociales, lo que llevó a diferentes candidatos a repudiar la amenaza.
El actual presidente Néstor Grindetti se sumó a esos mensajes: "Quiero expresar mi más enérgico repudio a las amenazas recibidas sobre Gastón Gaudio y su familia. Hay límites que no se deben cruzar. Amenazar a una persona, y más aún a sus hijos, no tiene lugar ni en Independiente ni en ningún ámbito de la vida democrática", dijo en X.
Quiero expresar mi más enérgico repudio a las amenazas recibidas sobre Gastón Gaudio y su familia.
Hay límites que no se deben cruzar. Amenazar a una persona, y más aún a sus hijos, no tiene lugar ni en Independiente ni en ningún ámbito de la vida democrática.
— Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) November 26, 2026
Las elecciones presidenciales son el 13 de diciembre.
Gaudio también se lamentó por la amenaza. A través de su cuenta de X dijo: “Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez”. “Cruzaron un límite”, Y agregó: “Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos”.