El mensaje apareció en un cartel colgado en la avenida Mitre. Qué dijo Grindetti

Gastón Gaudio, uno de los candidatos para ser presidente de Independiente, fue amenazado de muerte con un fuerte mensaje que apareció pintado sobre una tela blanca y colgado en una esquina de avenida Mitre, en Avellaneda, a pocas cuadras del Estadio Libertadores de América.

El mensaje advertía: “Gaudio vamos a matar a vos y a tus hijos”. Enseguida la tela fue identificada y se viralizó en redes sociales, lo que llevó a diferentes candidatos a repudiar la amenaza.

El actual presidente Néstor Grindetti se sumó a esos mensajes: "Quiero expresar mi más enérgico repudio a las amenazas recibidas sobre Gastón Gaudio y su familia. Hay límites que no se deben cruzar. Amenazar a una persona, y más aún a sus hijos, no tiene lugar ni en Independiente ni en ningún ámbito de la vida democrática", dijo en X.

Quiero expresar mi más enérgico repudio a las amenazas recibidas sobre Gastón Gaudio y su familia. Hay límites que no se deben cruzar. Amenazar a una persona, y más aún a sus hijos, no tiene lugar ni en Independiente ni en ningún ámbito de la vida democrática. — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) November 26, 2026

Las elecciones presidenciales son el 13 de diciembre.

Gaudio también se lamentó por la amenaza. A través de su cuenta de X dijo: “Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez”. “Cruzaron un límite”, Y agregó: “Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos”.