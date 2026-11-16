Está en Villa Devoto y tiene 5 ambientes con un total de 380 m2. Lo escrituró en menos de 500 mil dólares.

Una semana antes de viajar al Mundial, el jefe de los árbitros Federico Beligoy compró un penthouse de 380 m2 totales en Devoto. El diario La Nación reveló la noticia y publicó los registros de la Propiedad Inmueble.

Se trata de un departamento de 5 ambientes con todas las comodidades. En el interior hay un Living-comedor, cocina con lavadero independiente, cuatro habitaciones y tres baños. Y en la terraza, según los planos publicados en la web del emprendimiento, hay parrilla, una superficie donde se puede construir un quincho y un baño más.

La compra del inmueble incluyó dos espacios adicionales en el subsuelo del edificio. Entre ambos aportan otros 43 metros cuadrados. Todo indica que se trataría de una cochera individual (de 12 m2) y otra cochera doble (de 31 m2).

Beligoy comparte la titularidad de los tres inmuebles por mitades con Andrea Rosa Cordero, casada en primeras nupcias con él, según reflejan los documentos que obtuvo LA NACION.

La escritura habla de 490 mil dólares pero el valor real de esa propiedad ronda 1 millón de dólares.