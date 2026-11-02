Rial presentó su nuevo Streaming antes de lo previsto: "Ensalada Rusa"

El conductor hizo un video y se adelantó a la presentación oficial.

Con un breve video, Jorge Rial presentó su nuevo canal de Streaming al que decidió llamar "Ensalada Rusa". Oficialmente se estrena el 16 de noviembre, pero el conductor está un poco ansioso.

"Tengo hormigas en el culo y me gusta a empezar cosas. Estén atentos a partir de ahora!!!", dijo Rial.

En el adelanto, Rial se refirió a la venta de la productora Mandarina a Victor Santa María.

La semana pasada, Rial anunció su salida de Carnaval. La versión oficial fue que "adelantó" el final de su participación, que estaba previsto para los próximos días. Pero otras versiones hablan de una crisis en el streaming producto de un acuerdo con el Gobierno.