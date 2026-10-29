El Grupo Octubre compró la productora Mandarina

El Grupo Octubre anunció que compró el 100% del paquete accionario de Mandarina Contenidos, que entre otros programas produce LAM y El diario de Mariana. La operación incluye también al canal de streaming Bondi, conocido por programas que conduce Ángel De Brito.

“La incorporación representa un nuevo paso en la estrategia de diversificación de Grupo Octubre, que continúa apostando a la producción de contenidos nacionales, el desarrollo de la industria audiovisual argentina y la evolución de los medios de comunicación”, informa el comunicado de la compañía que dirige Víctor Santa María.

Como parte de la operación, Mariano Chihade, fundador de Mandarina Contenidos, asumirá como director ejecutivo integral de Canal 9, que también pertenece al Grupo Octubre.