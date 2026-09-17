Una senadora K se incomodó cuando le preguntaron por Insaurralde y las SIRA

En una entrevista en el streaming Buenas Tardes China, el periodista Jairo Straccia le preguntó a la senadora Juliana Di Tullio si el peronismo no tiene una “reflexión” o una “explicación” respecto a los escándalos de corrupción que rodean al espacio, y mencionó al Yate Gate de Insaurralde y a la investigación sobre la red de intermediarios que lograban acceder de manera exprés al sistema SIRA cuando Sergio Massa era ministro de Economía.

“No, no necesariamente. Jairo, por ahí vos necesitás esa respuesta”, se limitó a decir la legisladora cercana a la expresidenta Cristina Kirchner. “Lo di todo tratando de conmoverte, Juliana”, replicó Straccia entre risas.

“Encuentran un fajo de guita en la casa de Insaurralde y el peronismo [no dice nada]”, marcó el conductor, a lo que Di Tullio siguió: “Eso no sé si es cierto. Yo no quiero ser una defensora de cosas que están en el medio de situaciones judiciales. Vos me hablás de la SIRA como si fuera una cosa cierta. Me hablás de Insaurralde y qué sé yo. ¿Yo por qué voy a hacerme cargo de algo que no tengo ni idea si de verdad sucedió o no sucedió? ¿Por qué tengo que hacer yo o el peronismo una autocrítica sobre cosas que no sé si sucedieron? Hay una causa de cuadernos [de las coimas] que no existe, Jairo. No sé si yo tengo que hacer eso, la verdad, no sé, no tengo ni idea".