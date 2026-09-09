Rial contra Tinelli: "Es uno de los tipos que más aprieta para que no hablen mal de él"

Jorge Rial viene acumulando bronca hace años con Marcelo Tinelli. Según dijo, no le perdona el trato que le dieron al tema de su hija en América cuando Tinelli era gerente de programación. "No dudaron en exponerla. Ni me llamó para decirme 'no puedo hacer nada'. Convocó a todo en América y pidió aplausos por la explotación de mi hija", lanzó. Y agregó: "Nunca me metí con los problemas de sus hijas".

La nota generó ruido porque no había salido al aire en el programa de Yanina Latorre. Rial se quejó, dijo que sigue teniendo "protección", y finalmente salió la nota completa.