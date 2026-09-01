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En Carnaval se enfadaron con Alejandro Lerner

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En Carnaval se enfadaron con Alejandro Lerner

Los dichos de Alejandro Lerner en la mesa de Mirtha Legrand enfadaron a la patria de Carnaval. "La metáfora sexual no da", lanzó Viviana Canosa. El cantante había dicho que el país es "como una mujer abusada".

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