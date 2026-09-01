En Carnaval se enfadaron con Alejandro Lerner

Los dichos de Alejandro Lerner en la mesa de Mirtha Legrand enfadaron a la patria de Carnaval. "La metáfora sexual no da", lanzó Viviana Canosa. El cantante había dicho que el país es "como una mujer abusada".
VIVIANA CONTRA LERNER: “LA METÁFORA SEXUAL NO VA”
El debate sobre el rol del Estado y del Gobierno quedó atravesado por una metáfora utilizada por Alejandro Lerner en la mesa de Mirtha Legrand que generó rechazo. pic.twitter.com/lnqjQRUyuc
— Carnaval Stream (@CarnavalStream) September 1, 2026