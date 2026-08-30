Otro cruce furioso entre Nancy Pazos y Yanina Latorre

"Prefiero ser chimentera y no corrupta", fue una de las frases que soltó Yanina Latorre en su programa cuando se cruzó con Nancy Pazos, con la que mantiene un enfrentamiento hace años desde que se cruzaron en LAM. Y agregó: "Yo no extorsiono a mi ex marido para sacarle plata y que me pague pauta y cosas".

🚨🔥 “YO PREFIERO SER CHIMENTERA Y NO SER CORRUPTA” YANINA LATORRE LE PEGÓ DURÍSIMO A LA ZURDA NANCY PAZOS Y LA DEJÓ CONTRA LAS CUERDAS 🥊@JMilei @yanilatorre pic.twitter.com/E38Skv7wrm — Agarra la Pala (@agarra_pala) August 30, 2026