Un conductor de C5N le contestó a la senadora Di Tullio y arde la interna K

Fernando Borroni dijo que la actuación del bloque peronista en el Senado forma parte de prácticas "que se están agotando".

Arde la interna K. Todo comenzó con un tuit de la senadora Juliana Di Tullio, cercana a Cristina Kirchner, criticando Fernando Borroni y al Gato Sylvestre quienes también habían cuestionado duramente el voto del peronismo en el Senado con los pliegos de los jueces.

Me sorprende que algunos periodistas como @Gatosylvestre y @fernandoborroni de @C5N interpreten como “pactos espurios” decisiones políticas institucionales del senado cuando tienen al “protagonista estelar del viaje a lago escondido” Marcelo D’Alessandro (ex min. de justicia y… — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) August 31, 2026

En su programa de radio, Borroni dijo que que Di Tullio lo apuntó porque él no es un "obsecuente de nadie", que la actuación del bloque peronista en el Senado forma parte de prácticas "que se están agotando".

"Hay un sector de la política que durante mucho tiempo representó la confrontación ontra los poderes de turno y decidió dejar de darla. No los juzgo en terminos de si debían o no hacerlo. Es su acción politica. Pero puedo no compartirla", dijo.

"A mí no me votaron, a vos sí", le dijo directamente a Di Tullio, a quien, agregó, respeta como dirigenta "y eso no va a cambiar". Y después, en un juego de mostrar fidelidades dentro del espacio, recordó, por ejemplo, que él fue a visitar al exvicepresidente Amado Boudou y al exministro Julio de Vido cuando estuvieron en la cárcel.