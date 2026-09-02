Monteoliva se plantó con la novela de su casamiento

La ministra de Seguridad desmintió su casamiento con cartas documentos para tres periodistas.

"A los periodistas que operan por un sobre o por un favorcito, les digo: estas mentiras y operaciones les va a salir carísima. No existe ninguna pareja ni ningún casamiento. Inventaron una historia y la publicaron como si fuera cierta", publicó la ministra de Seguridad tras la fake de su supuesto casamiento con el jefe de Gendarmería.

Y de paso atacó a tres periodistas y les mandó cartas documento. Se trata de Pablo Duggan, Silvia Mercado y "Beto" Valdez.

MENTIROSOS DE PUÑO Y LETRA - EL QUE LAS HACE, LAS PAGA A los periodistas que operan por un sobre o por un favorcito, les digo: estas mentiras y operaciones les va a salir carísima. No existe ninguna pareja ni ningún casamiento. Inventaron una historia y la publicaron como si… pic.twitter.com/bTIIRQnbO4 — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) September 1, 2026

Duggan tuvo una respuesta confusa, dando a entender que no se hacía cargo de la noticia: "Ministra, usted va a ser reconvenida por sus insultos y descalificaciones hacia nosotros. Usted miente, aclaramos que sus voceros desmienten el casamiento. Solo comentamos una noticia publicada en otros medios. Dedíquese a trabajar por los argentinos, no a amenazar".