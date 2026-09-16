Feinmann tildó de "tres payasos" a los abogados de Cristina y habló de los "caniches"

Eduardo Feinmann se hizo un festín con la conferencia de prensa de los abogados de Cristina Kirchner. "Son tres payasos", lanzó el periodista en su programa de TV. También hizo alusión, sin dar nombres, a los periodistas que alimentan una posible candidatura de la ex presidenta.

FEINMANN SE HIZO UN FESTÍN CON LOS ABOGADOS DE CRISTINA KIRCHNER 🔥 "SON TRES PAYASOS, pero tienen que hacer algo para JUSTIFICAR LA GUITA QUE LE SACAN. Uno de LOS CANICHES que tiene en los medios dijo que se transformó en una M*ERTA CIVIL. Andá a explicarle a un CANICHE que… pic.twitter.com/u9Bv83n7Vm — Empalados (@empaladosok) September 15, 2026

Durante la conferencia, los abogados exhibieron un informe técnico elaborado por una consultora brasilera. El estudio concluyó que el Grupo Austral recibió apenas el 0,85% de los fondos asignados a un fideicomiso administrado por la Dirección Nacional de Vialidad, establecido por el decreto 54/2009 que firmó la entonces presidenta. Los desembolsos superan los 18.6 millones de dólares. Todo se basa en el testimonio de un testigo que declaró en el caso de Cuadernos.

En Comodoro Py se ríen cuando escuchan los planteos de los abogados.