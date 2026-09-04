Política

Duggan festejó los anuncios de Milei sobre Malvinas y se cruzó con todos en C5N

"Este es un camino correcto para Malvinas", lanzó el conductor luego de la cadena.

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Duggan festejó los anuncios de Milei sobre Malvinas y se cruzó con todos en C5N

El discurso de Milei sobre Malvinas generó un terremoto en C5N. Pablo Duggan apoyo el discurso abiertamente y se cruzó con todos el mundo.

"Creer que una persona que llevó la Ley de Tierras a rajatabla hasta hace un mes atrás, ahora usa en su boca la palabra soberanía es de una ingenuidad absoluta", le dedicó Fernando Borroni sin mencionarlo. "Se dio vuelta como una media", le respondió Duggan. "Acaba de reivindicar a Pinochet", insistió Borroni.

En otro tramo del debate, Duggan dijo que los anuncios son "correctos". "Este es un camino correcto para Malvinas", agregó.

Dos días antes, Duggan había minimizado el anuncio. "Hay un argentino que ha demostrado que las Islas Malvinas le importan nada. Milei viene diciendo una estupidez gigantesca, que es que algo nuevo pasó en la relación con el Reino Unido, y eso es falso", lanzó el martes.

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