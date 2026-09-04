Duggan festejó los anuncios de Milei sobre Malvinas y se cruzó con todos en C5N

"Este es un camino correcto para Malvinas", lanzó el conductor luego de la cadena.

El discurso de Milei sobre Malvinas generó un terremoto en C5N. Pablo Duggan apoyo el discurso abiertamente y se cruzó con todos el mundo.

"Creer que una persona que llevó la Ley de Tierras a rajatabla hasta hace un mes atrás, ahora usa en su boca la palabra soberanía es de una ingenuidad absoluta", le dedicó Fernando Borroni sin mencionarlo. "Se dio vuelta como una media", le respondió Duggan. "Acaba de reivindicar a Pinochet", insistió Borroni.

DUGGAN y BORRONI SE PICAN al AIRE +"Creer en una persona que llevó la LEY DE TIERRAS a rajatabla hasta hace un mes atrás, ahora usa en su boca la palabra SOBERANÍA... es de una ingeuidad absoluta" -"El gobierno se dio vuelta, como una media" +"DISCURSIVAMENTE... Hoy acaba de… pic.twitter.com/uXBH60KTLM — Revolución Popular (@RPN_Oficial) September 4, 2026

En otro tramo del debate, Duggan dijo que los anuncios son "correctos". "Este es un camino correcto para Malvinas", agregó.

"Duggan":

Por sus comentarios tras los anuncios de Javier Milei sobre las Islas Malvinas pic.twitter.com/MyzLarJUaH — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 4, 2026

Dos días antes, Duggan había minimizado el anuncio. "Hay un argentino que ha demostrado que las Islas Malvinas le importan nada. Milei viene diciendo una estupidez gigantesca, que es que algo nuevo pasó en la relación con el Reino Unido, y eso es falso", lanzó el martes.