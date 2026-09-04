Canosa escrachó a la mujer de Adorni en un cumpleaños

Viviana Canosa decidió ser cronista nuevamente. Con su propio celular, entró a un restorán que está cerca de canal 9 y grabó a la mujer de Manuel Adorni que estaba cenando junto a sus amigas. "Esta comida la pagamos nosotros, toda con la nuestra", lanzó Canosa. Bettina Angeletti primero se reía como una muestra de incomodidad y luego le contestó a Canosa.
"Estamos en un cumpleaños", le respondió una de las amigas.
"¿Vas a ir a la cascada?", agregó con ironía Canosa.
🚫EN LA ROSADA VAN A PEDIR SEDANTES Y QUE SE PROHIBA FILMAR A LA MUJER DE ADORNI DESPUÉS DE LO QUE ACABA DE MOSTRAR CANOSA: "IMAGINATE LA IMPUNIDAD QUE TIENE PARA IR A..."#Adorni #Bettina pic.twitter.com/w9RvFCfEmm
— Revolución Popular (@RPN_Oficial) September 4, 2026