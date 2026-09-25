Facundo Moyano hizo catarsis en lo de Moria y se lo notó muy errático

Facundo Moyano volvió a la TV a hacer su catarsis. Esta vez con Moria Casán. El gremialista llegó una hora tarde y se lo notó muy errático en sus respuestas, pese a que hizo un monólogo. Habló unos minutos y la nota se siguió grabando porque llegó cuando el programa estaba terminando.
"No hice nada de lo que me acusan, si fuera culpable estaría preso", repitió varias veces. Y agregó: "Siento que tengo que justificar todo".
También aprovechó para criticar a dos abogados Diego Storto, el primer defensor de su pareja, y Juan Pablo Fioribello. "No es mi amigo", remarcó sobre este último. También sacudió a una periodista, aunque no la nombró.