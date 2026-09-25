La periodista que incomodó a Kicillof con una pregunta estalló contra los medios

La periodista Silvina Sterin Pensel fue la protagonista del blooper de Kicillof en Nueva York. El gobernador se puso incómodo ante una pregunta por el conflicto entre Israel y Palestina y terminó haciendo la "gran Lorenzino", el ex ministro de Economía que no pudo contestar una pregunta sobre la inflación. Kicillof también se negó a responder y trató de huir de la situación. Su vocera lo tuvo que rescatar de la situación incómoda pero todo había quedado grabado.

En Columbia, Kicillof dijo que hay varios sectores en 🇦🇷 que se plantean como opositores a Milei, q expresan que no puede haber 4 años más de Milei.Le comenté q acá en USA Kamala Harris perdió contra Trump porque no se hizo eco d quienes le pedían denunciar el G3n0cidi0 d🇮🇱en🇵🇸 pic.twitter.com/y4gGxwkXLJ — SilvinaSterinPensel (@SilSterinPensel) September 23, 2026

Tras la repercusión por el episodio, que expuso que los políticos argentinos están acostumbrados a preguntas más cómodas porque eligen los lugares donde son entrevistados, la periodista argentina, que trabajó para TN y luego para C5N, disparó contra todos y todas.

A los medios s*0nistas de 🇦🇷 -es decir TODOS- que están levantando mi intercambio con Kicillof y criticando su falta de posicionamiento frente al G3n0cidi0: Ustedes hacen eso 24/7 y maquillan el comportamiento de I$$rahell. YA NO ENGAÑAN A NADIE y pueden irse bien al caraj0 😘 — SilvinaSterinPensel (@SilSterinPensel) September 25, 2026

Su militancia en contra de Israel había sido el motivo de su salida de C5N. "Siempre supe que denunciar el genocidio de Israel iba a tener un precio, los trabajos van y vienen", contó luego en un video.