Política

La periodista que incomodó a Kicillof con una pregunta estalló contra los medios

Silvina Sterin Pensel cuestionó a los medios argentinos. Al gobernador le hizo una pregunta incómoda.

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La periodista que incomodó a Kicillof con una pregunta estalló contra los medios

La periodista Silvina Sterin Pensel fue la protagonista del blooper de Kicillof en Nueva York. El gobernador se puso incómodo ante una pregunta por el conflicto entre Israel y Palestina y terminó haciendo la "gran Lorenzino", el ex ministro de Economía que no pudo contestar una pregunta sobre la inflación. Kicillof también se negó a responder y trató de huir de la situación. Su vocera lo tuvo que rescatar de la situación incómoda pero todo había quedado grabado.

Tras la repercusión por el episodio, que expuso que los políticos argentinos están acostumbrados a preguntas más cómodas porque eligen los lugares donde son entrevistados, la periodista argentina, que trabajó para TN y luego para C5N, disparó contra todos y todas.

Su militancia en contra de Israel había sido el motivo de su salida de C5N. "Siempre supe que denunciar el genocidio de Israel iba a tener un precio, los trabajos van y vienen", contó luego en un video.

#Axel Kicillof