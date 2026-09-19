Facundo Moyano cambió de abogados y se complica su situación judicial

Lo imputaron por el delito de desobediencia. Estarían por probar que fue al hotel donde estaba su pareja, a quien no podía ver

Facundo Moyano tuvo un viernes negro. Sus abogados, Alfredo Gascón y Miguel Molina, renunciaron a su defensa por “diferencias insalvables" en la estrategia. Lo que habría pasado es que el sindicalista desoyó sus consejos y se metió en problemas. En tanto, la Fiscalía le sumó la imputación por desobediencia, con lo cual estaría probado que no cumplió con las pautas de conducta tras el episodio con Candela Arizaga.

🔥"FACUNO MOYANO ESTÁ INCONTROLABLE" SE PELEAN SUS GATINOVIAS y los abogados del GATERO sindicalista RENUNCIAN porque el tipo se sigue cagando de risa de la justicia, desaparece, rompe una y otra vez la perimetral con CANDELA y sigue con sus noches de excesos. IMPUNIDAD AL PALO.… https://t.co/q7Moxl7IfU pic.twitter.com/ONbY3X85KV — La 🅱️ugs 🅱️unny  Fábrica de Memes (@LaBugsBunnyIA) September 19, 2026

Para la fiscal Florencia Nocerez, a cargo de la investigación, existen pruebas de que el sindicalista, a pesar de la restricción de acercamiento, se encontró con Arizaga en un apart hotel de Monserrat. Una encargada del hotel aportó información sobre el alojamiento de Moyano. Estuvo en la habitación 603 desde el 31 de agosto hasta el viernes de la semana pasada. Pero no había registros de la presencia de Arizaga. Sin embargo, la modelo hizo una publicación en sus historias de Instagram en la que daba cuenta de que estaba en ese hotel.

Moyano difundió un comunicado donde explicó que él decidió un cambio en su representación legal y designó a los abogados Lucio Darío Saldaño y Alejandro Valle.