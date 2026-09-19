Petersen (ex AFA) blanqueó que competirá con Riquelme

El ex jefe de Marketing de la AFA Leandro Petersen blanqueó finalmente que peleará por la presidencia de Boca. En una entrevista con Infobae, dijo que lanzará su candidatura en 2027. En cambio, no contó la verdad sobre su salida de la AFA. Dijo que se fue en buenos términos con Tapia, pero la verdad es que el presidente de la AFA tiene una buena relación con Riquelme y no apoyaba su candidatura en Boca.

Tampoco respondió preguntas sobre el escándalo judicial de la AFA que lo tendría como protagonista porque era la persona que arreglaba con todos los sponsors. No es casualidad: Petersen puso como condición, en las últimas entrevistas, que no le pregunten por ese tema.