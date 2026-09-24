Diego Milito se arrodilló frente al "Chiqui" Tapia

Diego Milito parece estar arrepentido de ponerse en contra del Chiqui Tapia. Cuatro meses meses después de pedir "refundar" el fútbol argentino, se sacó una foto junto al presidente de la AFA. “Chiqui, gracias por la visita. Es un placer recibirte en este predio que estamos a punto de inaugurar con mucho esfuerzo”, publicó el presidente de Racing en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “El salto de calidad es donde los jugadores y jugadoras puedan trabajar con las mejores condiciones y generen sentido de pertenencia. Que el club esté en nivel de infraestructura europeo y que pueda superarlo, es lo que queremos para el fútbol argentino. Esperemos pronto cortar la cinta”, concluyó Tapia en la publicación en conjunto con Milito.

En mayo, luego de que su equipo terminó eliminado por Rosario Central, en los cuartos de final del Torneo Apertura, Milito había sido terminante: “El fútbol argentino está roto. Nos sentimos robados. Esto tiene que cambiar, no da para más”.

¿El poder de Tapia sigue vigente pese a las causas judiciales? La vuelta de River al Comité Ejecutivo, aunque con duras críticas, y la foto con Milito indica que todo sigue igual.