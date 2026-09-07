Vila estalló contra Beligoy tras la derrota en el Monumental: "Es un bandido"

El presidente de Independiente Rivadavia fue muy duro contra ek Director Nacional de Arbitraje.

El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, salió a criticar al árbitro Nicolás Ramírez tras la caída por 3-1 ante River en el Monumental. Lo trató de "caradura" y "bandido". Y también apuntó a Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje en Argentina, un protegido de la AFA al que pocos se animan a cuestionar.

Vila ya había sido muy duro con Ramírez por un partido de la Copa Argentina. Esta vez, fue por más.

"Él y el jefe de los árbitros, Beligoy, que es otro bandido. No voy a pedir nada. Si quiere dirigir, que siga dirigiendo", lanzó el presidente de Independiente Rivadavia.

Este lunes, en los medios que responden a Vila salieron a hablar de una "crisis en el arbitraje".