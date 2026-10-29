Jorge Rial adelantó su salida de Carnaval Stream

Jorge Rial anunció que le puso final a su etapa en el canal de streaming y lo hizo con un comunicado desde su cuenta de Instagram: "Para los que me preguntan por mi salida de Carnaval Stream estaba prevista para fines de octubre y, por razones personales, la adelanté unos días", expresó el conductor sobre el motivo que lo hizo irse antes de lo pactado.

Además, confirmó que la decisión ya estaba hablada desde hace un tiempo con los directivos del canal.

Sin embargo, no cerró la puerta para siempre a Carnaval Stream, ya que aseguró que volvería en 2027: "Seguramente el año que viene retornaré al canal que ayudé a formar y disfruté dos años. Orgulloso de formar parte de este equipo".

ExpedientePolitico había adelantado que hay una crisis en Carnaval y que varias figuras podrían irse a otro streaming. Otra versión habla de una pausa extendida durante el verano, para retomar la programación fuerte en marzo, como ocurrió el último verano.

Antes de Rial ya se había ido Alejandro Fantino, quien dejó su lugar en la previa de la Copa del Mundo debido a que tenía que realizar una cobertura con otro medio de comunicación. Nunca volvió.