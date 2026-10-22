Rumores de crisis en el streaming Carnaval

Trascendió que el proyecto podría terminar antes de fin de año. Otra versión habla de una pausa.

El streaming Carnaval, un lugar que se había asentado como un medio opositor al Gobierno, con figuras que hacen mucho ruido en el esquema libertario como Jorge Rial y Viviana Canosa, podría llegar a su fin antes de fin de año. Otra versión da cuenta solo de una pausa extendida durante el verano, para retomar la programación fuerte en marzo, como ocurrió el último verano.

Carnaval arrancó en 2025, luego de la asunción de Javier Milei, y tuvo primicias fuertes como los famosos audios de Diego Spagnuolo, el ex titular de la ANDIS. Este año la programación se amplió y se terminó de consolidar.

Los audios de Spagnuolo significaron un antes y un después en la relación con el Gobierno.

Los rumores aseguran que el posible cierre de Carnaval estaría vinculado a un acuerdo, nunca confirmado, entre Pablo Toviggino, a quien todos le adjudican el dueño del streaming, con un sector del Gobierno. Ese acuerdo de no agresión empujaría el cierre del canal. Varias figuras ya están buscando nuevos horizontes para 2027. Podrían emigrar a oro streaming que recién está naciendo.