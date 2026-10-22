Expediente Político

Nancy Pasos no soltó el micrófono

1 min de lectura Actualizado: 22/10/2026
Nancy Pasos no soltó el micrófono

La periodista aprovechó el triunfo de su terna, para hacer un largo discurso en la noche de los Martín Fierro. "Voy a hablar por todas las veces que no gané", prometió y cumplió. Apuntó contra Milei. Dijo que "es el peor momento de la democracia" y agregó :" me averguenza el presidente".

#Nancy Pazos