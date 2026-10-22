Nancy Pasos no soltó el micrófono

La periodista aprovechó el triunfo de su terna, para hacer un largo discurso en la noche de los Martín Fierro. "Voy a hablar por todas las veces que no gané", prometió y cumplió. Apuntó contra Milei. Dijo que "es el peor momento de la democracia" y agregó :" me averguenza el presidente".

GANÓ NANCY PAZOS EL MARTÍN FIERRO DE RADIO PERO HIZO EL RIDÍCULO DEL AÑO 🚨

"Es el peor momento para los periodistas Y LA DEMOCRACIA ARGENTINA, es lo que pasa. A MÍ ME AVERGÜENZA MILEI, lo digo con todas las letras y creo que no soy la única porque COARTA LA LIBERTAD DE PRENSA; tenemos que tener 3,4 laburos para mantenernos...

Le destapa la sábana de los pies a los que menos tienen Y LE TAPA LA CABEZA A LOS MÁS RICOS. Salir a la calle a hacer periodismo para todos nuestros colegas es sentir que TE PUEDEN REPRIMIR, AGREDIDOS por las fuerzas de seguridad..."

PERO SEÑORA, HABLÓ TODO LO QUE QUISO, MONOPOLIZÓ EL DISCURSO Y ACUSA QUE HAY CENSURA... Totalmente loca y gagá🤡

— Empalados (@empaladosok) October 22, 2026