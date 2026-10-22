Banco Ciudad sigue ampliando su red de cajeros

El Banco Ciudad inauguró un cajero automático (ATM) en el centro del Barrio Olímpico de Villa Soldati (CABA), en Av. Escalada 4347.

Así, las cerca de 3500 personas que habitan el moderno complejo edilicio del Barrio Olímpico acceden de manera ágil y cercana a más servicios financieros.

El nuevo cajero automático se encuentra disponible durante las 24 horas, los siete días de la semana, en una posición estratégica, ubicado en la explanada de la Comisaría Comunal 8B, de fácil acceso y entorno seguro, para brindar servicios bancarios a quienes circulan por la zona.

Entre las principales funcionalidades se destacan las extracciones, transferencias, consultas de saldos y movimientos de cuentas, gestión de claves, solicitud de préstamos, constitución de plazos fijos, pago de impuestos y servicios.

Esta nueva posición se suma a otras en la zona: el Ciudad también cuenta con ATMs en el Hospital Grierson y en el CGP Comunal 8, ubicado en la Dirección General de Licencias, y con una sucursal en Villa Lugano (Soldado de la Frontera 5243), y un Anexo en Av. Lacarra 3041.

La entidad financiera viene ampliando y renovando su red de cajeros automáticos, que actualmente alcanza un total de 363 ATMs. Además de los ATMs en sucursales, hay 112 en posiciones diversas, como hospitales públicos, estaciones de subtes, edificios gubernamentales, terminales de transporte y centros comerciales. A través de estos dispositivos, se han concretado 3,65 millones de transacciones durante los meses de agosto y septiembre.

Entre las características de accesibilidad e inclusión, los cajeros tienen teclado en braille, rampa de acceso y un recinto con espacio adecuado para facilitar la movilidad.

Además de la red de sucursales y ATMS, los puntos de contacto con los clientes se multiplican a través del portal web, el home banking para individuos y empresas, la app Ciudad, la billetera digital Buepp, el chatbot BIT en Whatsapp, la banca telefónica y la presencia en Redes Sociales.