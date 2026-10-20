Mientras lavan la imagen del canal 7, ingresan acomodados del histórico "Batata"

Coincidiendo con el cambio de logo, el ajuste parece no tocar al poderoso Batata.

El medio de la fiesta del 75 aniversario del canal público, se filtró una noticia polémica. El histórico delegado gremial, Jorge "Batata" Rodriguez, incorporó a gente de su cercanía a la plantillas de empleados del canal. Concretamente, fueron sumados al noticiero, por presiones de Batata, un redactor y un ayudante de cámara. Todo esto mientras el gobierno nacional anunció otra tanda de retiros voluntarios en el Estado.

Los ingresos fueron sin concursos. El gerente Fabián Gijón cedió a las presiones del influyente Batata, quien viene manejando definiciones sobre incorporaciones, viajes y viáticos, desde hace décadas en el canal de la avenida Presidente Figueroa Alcorta.

Hay mucho ruido en los pasillos de canal 7. La cuestión viene de arrastre, cuando el delegado impuso también la incorporación de su hija, Florencia, como conductora del noticiero de 7 a 8. Las formas quedaron expuestas ya que el segmento que lo conducían dos periodistas, como sueles ser el esquema tradicional, pasó a tener tres protagonistas en pantalla.

Acontece en el entorno de fuertes recortes como las coberturas de fines de semana para ahorrar en horas extras.

El gobierno de Milei tuvo de arranque diferentes miradas sobre la TV Pública: la quiso cerrar, privatizar, hasta que ahora se recuesta en un sistema de coproducciones.