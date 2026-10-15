Nueva subasta del Banco Ciudad

El Banco Ciudad anuncia una nueva subasta de inmuebles con herencias vacantes en la Ciudad de Buenos Aires, que incluye un terreno en construcción y departamentos de uno, dos y tres ambientes, ubicados en los barrios de Liniers, Palermo, Monserrat y Recoleta. En total, son cuatro propiedades que se rematarán el 30 de octubre, desde las 10, de manera online, a través de la plataforma https://subastas.bancociudad.com.ar/.

Esta subasta presenta propiedades con precios de base que van desde los U$S 14.840 para un monoambiente de 18,24 m² ubicado en Venezuela 468, en Monserrat, hasta los U$S 97.150 para un departamento de tres ambientes y 70,60 m² situado en Tomás Manuel de Anchorena 924, en Recoleta. La oferta se completa con un departamento de dos ambientes y 36,97 m² cubiertos en Santos Dumont 2457, en Palermo, con una base de U$S 51.590, y un terreno en construcción de 220 m² en Esteves Sagui 121, en Liniers, con una base de U$S 87.100.

Los remates de bienes inmuebles con herencias vacantes ubicados en la Ciudad son realizados en el Banco Ciudad por cuenta y orden de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, y se caracterizan por sus precios de base competitivos y por la diversidad de propiedades ofrecidas, que pueden incluir lotes, departamentos, PHs, casas, oficinas, locales comerciales, partes indivisas y cocheras.

El Banco Ciudad realiza la tasación, exhibición y venta por subasta pública mediante la modalidad online, 100% digital, a través de una plataforma ágil y segura que favorece la accesibilidad y amplía la participación a interesados en todo el país. Las subastas constituyen una oportunidad para la adquisición de propiedades con destino a vivienda, desarrollo o inversión. Los ingresos obtenidos por las ventas se destinan por ley al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad de Buenos Aires.

El catálogo con las propiedades de la próxima subasta está disponible en: https://subastas.bancociudad.com.ar/.