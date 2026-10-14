Expediente Político

La fórmula Ma-Ma se escurre en los rincones del poder

1 min de lectura Actualizado: 14/10/2026
La fórmula Ma-Ma se escurre en los rincones del poder

En pasillos del peronismo y en algunas usinas periodísticas se comienza a hablar de una fórmula Massa-Máximo, o en forma más coloquial: Ma-Ma.  El tema surge cuando todavía no se sabe si habrá Paso. Esta hipótesis comprende un acuerdo entre Cristina y el tigrense, pero dejaría afuera a Kicillof. Otras voces, señalan que a Massa lo ven enfocado a la gobernación bonaerense.

#massa #Maximo K