La fórmula Ma-Ma se escurre en los rincones del poder

En pasillos del peronismo y en algunas usinas periodísticas se comienza a hablar de una fórmula Massa-Máximo, o en forma más coloquial: Ma-Ma. El tema surge cuando todavía no se sabe si habrá Paso. Esta hipótesis comprende un acuerdo entre Cristina y el tigrense, pero dejaría afuera a Kicillof. Otras voces, señalan que a Massa lo ven enfocado a la gobernación bonaerense.

Lo contamos el domingo. La fórmula que piensan algunos y el guiño a Cristina. Ma-Ma https://t.co/RjZJpdsnPv — Javier Garcia (@JaviGarcia_Ok) October 13, 2026