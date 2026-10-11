Kämpfer dijo que Pettinato se sobrepasó con ella

La ex panelista indicó que el conductor y músico hacía acciones de abuso, Le hizo la entrevista Fernanda Iglesias.

Agustina Kämpfer señaló a Robeto Pettinato por supuestos abusos , cuando ella fue su panelista , en Un Mundo Perfecto. Según le contó , a Fernanda Igleisas, Pettinato tenia acciones desubicadas.

“Nunca hablé de esto. Tampoco me quedé callada, pero... Roberto Pettinato es un degenerado”, afirmó Kämpfer, al recordar lo que vivió durante su participación en el ciclo televisivo.

“Él pasaba por los sillones y me pasaba la vara por la pierna, adelante de todos, y me subía la pollera. Y yo esperaba que se fuera, que terminara de pasar y me bajaba la pollera”, contó.

Fernanda iglesias, quien la entrevistó, ya había apuntado al ex saxofonista de Zumo por acoso sexual. Ella tambié trabajó con el músico en la tele.