La empresa que organizó la despedida de Messi le tira responsabilidad de las fallas a River

L ainterna entre el Chiqui y el presidente de River dejó huellas en el último partido de Messi en la selección. Fue una fiesta larga y desprolija. Solo salvada por el discurso magnífico del capitán y el mometo emotivo del canto de la Sole. Los hinchas comenzaron a insultar el titular de la AFA , cuando en el cielo se vio el show de drones jerarquizando a un auspiciante sobre la figura del futbolista. Además, a la figurta alegórica del jugaror , en el cielo, se le hacía patear el balón con la derecha.

Marketing Sports sacó un comunicado para deslidar responsabilidades y cargarlas sobre River , por supuesta falta de colaboración con la ceremonia. Se destacó, de parte de la empresa, que River sacó las pantallas led u no aceptó otras alternativas. Otra de las polémicas fue que el público no pudo ver en detalle lo que acontecía en el campo de juego.

Dijeron que esas limktaciones impidieron proyectar el video homenaje a Messi. Indicaron que no les permitieron instalar un escenario central y que al final hubo un corte de suministro de luz , cuando tocaba una de las bandas preferidas de Lionel.

Pese a los papelones, los hinchas y su ídolo vivieron un momento especial, Tapia también, recibiendo insultos desde las tribunas.