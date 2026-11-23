El Banco Ciudad anuncia una nueva serie de subastas, con una amplia variedad de mercaderías, a realizarse a fines de noviembre y en diciembre a través de la plataforma de remates: https://subastas.bancociudad.com.ar/. La modalidad de subastas públicas del Banco Ciudad permite elegir los objetos de interés entre los catálogos de los distintos rubros (inmuebles, rodados, alhajas y objetos varios) y participar de manera online en los remates de forma ágil y segura desde una PC, teléfono celular o tablet.

Los interesados deben inscribirse hasta 48hs hábiles anteriores a la subasta en https://subastas.bancociudad.com.ar/, y realizar la transferencia del monto de caución (monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta). Los detalles de cada subasta están disponibles con fotos y descripción de cada lote en la plataforma digital.