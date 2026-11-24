El caso del ex líder del ERP no es el único caso de lider guerrillero romantizado en ámbitos intelectuales.En escuelas de periodismo, se toma la pátima de escritor genial de Walsh pero se oculta su cara polémica de cuadro montonero.

De la estatua que se quiere poner en Sociales en homenaje al ex líder guerrillero , Mario Roberto Santucho, a la idealización que se hace de la figura de Rodolfo Walsh , tembién en ámbitos académicos , hay algunos puntos en común. El sesgo de tomar partes de un personaje histórico para endiosarlo dejando afuera sus aspectos más polémicos y crueles. Poner bombas y matar siempre debería ser un acto repudiable sin importar otras destrezas que tenga el ejecutor de los actos terroristas.

La figura de Walsh no despierta la misma polvareda setentista que la de Santucho. Quizás, si el ex erpiano hubiera escrito buenas piezas literarias, su círculo de admiradores estaría ampliado al de un grupúsculo de estudiantes que proponen este homenaje a Ssntucho y superaría las barreras de los sectores de izquierda tradicionales, que distan de haber realizado una verdadera auto critica de la violencia setentista.

Al Comandante Carlos , uno de los nombres de guerra de Santucho, le faltó un relato sobre alguna injusticia como la que magistralmente narró , Walsh, sobre los fusilamientos de José León Suárez. Operación Masacre (1957), obra clave de la no ficción en Argentina, marcó a futuras generaciones de periodistas. Walsh fue nuestro Capote.

Hay continuos homenajes a su figura, ensalsando la obra liteararia, periodística y también la bravura que tuvo para escribir la Carta Abierta a la Junta Militar, ni bien comenzaba el Proceso militar.Inclusive , la Universidad de Periodismo de La Plata, tiene un premio que lleva su nombre y se le ha dado a diferentes personalidades de la vida pública.

La biografía de Walsh abarca también la faceta que tuvo en los tumultuosos años 70. Fue un cuadro de la nteligencia Montonera y participó en la logística de atentados, como el perpetrado por montoneros en el comedor de la Super intendencia de la policía federal. La bomba- que explotó el 2 de julio de 1976- causó 22 muertes y decenas de heridos. La Cámara Federal de Casación Penal declaró imprescriptible este atentado por consideararlo de lesa humanidad y atribuyó al periodista , ex director de la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA), la autoría intelectual de la masacre.

Ceferino Reato, autor del libro : Masacre en el Comedor, rompió el tabú al incluir en esos actos de violencia terrorista a Walsh. Afirmó , apropósito de su trabajo, que parte del periodismo y de la memoria pública enfatiza la faceta de escritor y denunciante de la dictadura —como en su Carta abierta de un escritor a la Junta Militar —, pero deja en segundo plano su militancia armada y su participación en acciones violentas.

La historia copleta debería comprender , a la vez, que Wlash tuvo una posición digna al rechazar el exilio cuidado que tuvieron los jerarcas motoneros cuando pasaron a la clandetinidad , y se quedó con todos los demás integrantes "sacrificados".

Es también posible que a Santucho se lo considere mayor criminal por sus ideas marxistas. En cambio , los montoneros tuvieron cierta mirada complaciente de muchos sectores por ser nacionalistas católicos amparados por sectores del estado, la iglesia y las fuerzas armadas.

Tomar la historia por las partes y no por el todo , suelen ser esquemas narrativos interesantes en el divulgación pero terminan siendo una trampa en las búsqueda integral de la verdad. Sobre todo el peligro reside en la idealización que se proyecta- de personajes- sin profundizar en los datos y los contextos en los que se escribieron esas historias.

Horacio Caride