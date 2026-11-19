El sociólogo, docente precursor en la carrera de Ciencias de la Comunicación UBA, desafió como buen anarquista los canones culturales y contra culturales de la democracia.

Muy recordado en las redes sociales por ex alumnos y colegas , Christian Ferrer dejó un hueco enorme a la hora de poder vivenciar más su provocativo pensamiento. Murió a los 66 años. Hace tres semanas, fue uno de los expositores de la presentación de un libro sobre la cultura menemista.

El ensayista, admirador de las teorias anarquistas, fue tajante y mordáz sobre el progresismo cultural al que calificaba como un fachada para tratar de ser el verdaderos discurso dominante . En minutos magistrales, Ferrer describió la decadencia de una época que hizo estallar la economía pero que -en lo cultural- sigue impregnando el tiempo actual.

Como parábola de esa decadencia , citó la fallida visita de Cortazar cuando retornó la democracia y el espacio que le dio Menem a Madonna, en los 90.