Julia Mengolini no disimuló su bronca por el Martín Fierro de oro otorgado a Eduardo Feinmann. En su programa de radio, la periodista k dijo que esos premios son "divertidos pero no prestigiosos". Feinmann consiguió ser el más galardonado por su participación periodística en A24.

🚨LA ZURDA MALENA MENGOLINI DELIRANDO TRAS EL MARTÍN FIERRO DE ORO QUE GANÓ EDUARDO FEINMANN. NO PUDO OCULTAR SU BRONCA Y SALIÓ A CUESTIONAR EL RECONOCIMIENTO ¡NO LO PUEDEN DIGERIR! 🔥

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