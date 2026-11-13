Manzano es un personaje central en el viaje de León XIV en Perú

El empresario argentino es el soporte económico de la organización de la visita. Tiene manejo de recursos estratégicos en Perú.

Chupete Manzano consiguió lo que ningún otro empresario argentino pudo, cuando el Papa estuvo en Argentina. Tuvo un tet a tet con el Sumo Pontífice en Lima. Fue una foto impactante detrás del escenario montado en el estadio nacional de Lima para el encuentro con jóvenes.

“Estoy conmovido y movilizado con la energía del Papa y los jóvenes”, afirmó Manzano, que acudió al multitudinario evento con su esposa. Manzano y su grupo empresario han dado el soporte económico para la organización de bienvenida al Papa en el país que lo cobijó como sacerdote y obispo.

Integrael Perú es auspiciante oficial de la visita de León XIV al Perú, que se extiende del 11 al 16 de noviembre. La empresa firmó un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano para brindar soporte tecnológico y reforzar la conectividad en Lima, Callao, Lambayeque, Cajamarca, Ucayali y Cusco.

Manzano tiene el manejo de recursos estratégicos en Perú. Hidrocarburos, minería, telecomunicaciones, entre otros.

En Argentina, el empresario y ex ministro de Menem, ha sido beneficiado con la mayoría de las licitaciones públicas, concentrando el manejo de la energía, el gas y el agua.

Manzano tiene una aceitada relación con la cúpula de la iglesia católica. Se lo vio en el VIP de Palermo, organizado por la productora DF Entertainment.