Expediente Político

Un relator cordobés puso su voz de gol en el arribo del Papa a esa provincia

El Bocha Hurriet dio la nota. Las redes estallaro.

1 min de lectura Actualizado: 11/11/2026
Un relator cordobés puso su voz de gol en el arribo del Papa a esa provincia

Lo relató como un gol de Messi. Se llama Carlos Andrés Hurriet, alias el Bocha. Reconocido relator cordobés de fútbol. Narró la llegada del Papa León VIX como si se tratara de un relato futbolero.

Las redes estallaron. Unos por lo simpático de la situación a otros les pareció una irreverencia.

 

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