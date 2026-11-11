Un relator cordobés puso su voz de gol en el arribo del Papa a esa provincia

Lo relató como un gol de Messi. Se llama Carlos Andrés Hurriet, alias el Bocha. Reconocido relator cordobés de fútbol. Narró la llegada del Papa León VIX como si se tratara de un relato futbolero.
Las redes estallaron. Unos por lo simpático de la situación a otros les pareció una irreverencia.
Relató la llegada del #Papa como el gol de Messi o Maradona. El histórico Relator “el Bocha” Houriet nos regaló este momento cuando su Santidad llegaba a Córdoba. Como Locutor me emociona el sello pasional que le da. Péa ha'e! @Cadena3Com https://t.co/RPXIITYLsy
— Gustavo Fretes GEF (@poharoysa) November 10, 2026