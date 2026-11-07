León será Francisco por unos días

El papa norteamericano manifestó que el viaje a nuestro país "es un homenaje a Francisco". Qué puede esperar el gobierno.

Y si Francisco finalmente viene a la Argentina. El papa, León XIV, dijo en el avión que lo trasladó a Uruguay: "Mi viaje a la Argentina es un homenaje a Francisco". El mensaje fue claro. Dará un mensaje de unidad y de impronta social. A veces los discursos de unos se reencarnan en otros.

Vendrá a un país tildado entre el pasado que no vuelva y el presente que comienza a ser insoportable. Entre ciudadanos que se dicen creyentes y a la vez ya no saben en quien creer. Las multitudes que se esperan en las dos misas del Monumento de los Españoles y la más politizada de Luján, despertarán motivaciones que exceden lo religioso.

Prevost dista de ser Bergoglio en sus modos . Sin embargo, se le ha plantado a Trump con respecto a la guerra y dio el paso a sere el primer papa en votar en una elección presidencial.

La relación entre ambos se inició cuando Bergoglio era Arzobispo de Buenos Aires y Prevost visitó la ciudad varias veces como Prior General de la Orden de San Agustín (entre 2001 y 2013). Prevost quedó impresionado por la autenticidad de Bergoglio. Pensaba que no lo nombraría Cardenal por aquellas discusiones que tuvieron en las formas de ver ciertas cosas. Se equivocó el primer papa latinoamericano y argentino lo fue impulsando como un personaje clave en el Vaticano, a tal punto que habría dejado el legado de su nombramiento como Sumo Pontífice.

Hay una foto icónica entre ambos que fue cuando Bergoglio lo invitó a compartir una misa en la parroquia de San Agustín sobre la Avenida Las Heras. León lee generalmente sus discursos , es meticuloso. Al contrario de lo pasional que representaba Francisco, estilo que le causó varios problemas dentro del Vaticano e interpretaciones apresuradas sobre sus dichos.

El gobierno quiere tratar de manejar el escenario de la visita papal pero la expansión que puede llagar a tener lo excede. Temen a dos escenarios el del cottolengo Don Orione y el de la cárcel de Devoto, como los de mayor intensidad política.

La ministro de Capital Humano, Sandra Pettovello se atajó al decir que la intepretación de la visita debe ser tomada solo desde el matiz evangélico. Ejemplificó con una narrativa que cayó mal entre los Obispos, caudno dijo : "Si le preguntan a un obispo, bajando de un avión, por la morosidad, la verdad, ¿qué puede decir?: 'Uy, sí, qué mal que haya morosidad'. Pero no es algo dirigido al Gobierno".

Creer que las declaraciones de un obispo o un papa se cocinan en la espontaneidad es desconocer la historia milenaria de la iglesia o hacerse la distraída.

Horacio Caride