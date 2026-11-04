Flor de la V repudió el ataque a chicas trans en Palermo

Flor de la V repudió en forma rotunda el ataque sufrido por chicas trans que trabajan en la zona de Palermo. Fueron lastimadas por un grupo de ciclistas organizados que subieron sus salvajadas en las redes. Ocurrió el domingo a la noche.
La actriz y conductora manifestó su preocupación y rechazo por el acto de odio. Reclamó justicia y advirtió que la marcha del orgullo se verá potenciada el próximo sábado.
En tanto,el Jefe de gobierno Jorge Macri aseguró que el hecho no quedará impune y tendrá todo el rigor de la ley. Las chicas trans agredidas prestarán testimonio en la fiscalia antidiscriminación porteña.
Los ataques ocurridos en Palermo son de suma gravedad y no vamos a permitir que estos delitos queden impunes.
Los ministros de Justicia y de Seguridad ya están avanzando con la investigación para identificar a estos delincuentes.
Les vamos a caer con todo el peso de la ley.
— Jorge Macri (@jorgemacri) November 3, 2026