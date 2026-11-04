Flor de la V repudió el ataque a chicas trans en Palermo

La conductora y actriz dijo que la Marcha del Orgullo se potencia para un día antes que venga el Papa. Qué dijo Jorge Macri.

Flor de la V repudió en forma rotunda el ataque sufrido por chicas trans que trabajan en la zona de Palermo. Fueron lastimadas por un grupo de ciclistas organizados que subieron sus salvajadas en las redes. Ocurrió el domingo a la noche.

La actriz y conductora manifestó su preocupación y rechazo por el acto de odio. Reclamó justicia y advirtió que la marcha del orgullo se verá potenciada el próximo sábado.

En tanto,el Jefe de gobierno Jorge Macri aseguró que el hecho no quedará impune y tendrá todo el rigor de la ley. Las chicas trans agredidas prestarán testimonio en la fiscalia antidiscriminación porteña.