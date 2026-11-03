Un candidato sorpresa irrumpió en Boca para desestabillizar a Riquelme

En medio de las polémicas por el último superclásico, un empresario salteño empapeló la Boca con su candidatura.

Carlos Abriata, un empresario salteño de 43 años, irrumpió en la interna xeneize. Se dedica a los desarrollos tecnológicos vinculados al fútbol con muy buena llegada a la cúpula de la FIFA y la Conmebol.

Llamó la atención por estas horas la aparición de carteles en la vía pública con el eslogan “vivir a lo Boca y vivir para Boca”. Se observaron en la zona de la Bombonera y en otros puntos de la ciudad.

Apunta al actual presidente de Boca: "Román, como jugador, fue el que mejor rindió, un intocable. Ahora, como el presidente Riquelme, no ganamos ningún título".

Abriata se sienta en la mesa de Gianni Infantino y Alejandro Domínguez, y su empresa provee el soporte tecnológico para la venta de entradas de 9 de los 15 eventos deportivos más importantes del planeta, incluyendo el Mundial 2026.

Su plan es conseguir inversores para un nuevo estadio, ya que cree que no alcanza con la ampliación de la Bombonera. Piensa un club a 50 años. Habla también con los presidentes de Real Madrid y Barcelona.

Curiosa es la masiva pegatina que hubo de su imagen, a horas del polémico Superclásico.

La suerte de Román se comienza a jugar el sábado y en otras finales que vienen.