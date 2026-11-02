Gran oportunidad con el CiberMonday, utilizando las tarjetas del Ciudad

En el marco del CyberMonday, con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Ciudad, se accede al beneficio de hasta 24 cuotas sin interés en los rubros electro, tecnología, turismo, movilidad sustentable, hogar y decoración.

Entre el próximo lunes 2 y el lunes 9 de noviembre, inclusive, el Ciudad brinda una promoción para compras de productos seleccionados, en hasta 24 cuotas sin interés, en las tiendas Samsung, On City, Casa del Audio, Personal, Frávega, Prestigio y Almundo, entre otras.

Asimismo, en el market place de la entidad financiera, Tienda Ciudad (www.tiendaciudad.com.ar), se puede comprar en hasta 24 cuotas sin interés en productos de los rubros electro, tecno, hogar y movilidad sustentable.