Milei se metió en la polémica de PH a favor de Maratea

Toda la previa de lo que se filtró del programa del sábado PH, conducido por Andy Kusnetzoff, sirvió en términos de raiting para Telefe. La puesta al aire demostró que la alaraca fue más ruido que contenido real. Lso programas de chimenbtos siguieron el rebote pero lo increíble es que el mismísismo presidente, Javier Milei, se hizo eco, posteando a favor del streaming : Santiago Maratea.
El líder de La Libertad Avanza lanzó una crítica directa. “Gravísimo. Aquí se cuenta cómo en PH se le ha hecho una emboscada a un invitado por no ser kuka (kirchnerista)”, escribió.
Y agregó: “Este tipo de situaciones son comunes en la TV argentina, y en especial para el caso del periodismo político. ¡CIAO!”, sentenció.
que hacía milei opinando de la pelea entre maratea y la china ansa JAHSJAJA no tendrá cosas que hacer como presidente? digo
— aaron (@aarontsuarez) November 1, 2026
Recoredemos que la china Ansa lo cruzó a Maratea preguntando de forma insistente sobre la polémica de sus convocatoria sa donanciones y lo opaco de algunos de sus poryectos.