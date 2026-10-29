Mientras el Papa León XIV traerá el espíritu de Francisco: ¿ fue realmente la Argentina la prioridad en los viajes inconclusos?

Cuentas que en realidad Francisco tenía en la cabeza viajar a China. Nuestro país podía esperar. Su palabra llegará de la mano del nuevo Pontífice.

La pregunta sigue retumbando la conciencia de los argentinos. ¿ Por qué no vino Francisco, el primer Papa argentino, a su tierra?

A días de la llegada de su sucesor, Leon XIV, esa pregunta estará presente y de alguna manera el círculo se cerrará, en el legado y la palabra del nuevo Papa. Prevost sigue los lineamientos del jesuita. Como agustino , con un tono moderado, pone su acento en la opcioón por los pobres. En el gobierno, esperan unos días de incomodidad sobre la agenda social que traen desde el Vaticano.

La Argentina quizás no fue una obsesión de Francisco, en cuanto a hacer una visita oficial, tan proclamada. Su papado, estuvo atravesado por un sinfín de frentes geopolíticos. Uno de ellos era volver a fortalecer al catolicismo en oriente y sobre todo acercase a China.

Del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2023, se ralizó un viaje central en ese objetivo. Francisco fue en el primer Pontífice en visitar Mongolia, el pequeño país asiático, vecino de Rusia y China.

A ese viaje , se subió a avión papal , el periodista español Javier Cercas. Con la motivación de escribir un libro extraordinario , que tituló: El Loco de Dios en el Fin del Mundo.Varios vaticanistas, le advirtieron que Francisco viajaba a Mongolia para acercarse lo más posible , gestualemente, a China.

China rompió relaciones diplomáticas con el Vaticano en 1951. En el contexto de la Guerra Fría, la Santa Sede creía que el Partido Comunista era su mayor enemigo ideológico. A la vez, China comenzó a perseguir a los líderes católicos y acusarlos de conspiración.

Volviendo al viaje de Francisco a Mongolia, cuando el avión sobrevoló territorio chino , mandó un telegrama de salutación. En 2018, se firmó un acuerdo por el que se permitió a los fieles tener obispos en comunión con Roma pero al mismo tiempo reconocidos por las autoridades chinas"

El gobierno de Pekín ha establecido dos condiciones para restablecer las relaciones: que la Santa Sede "no interfiera en asuntos religiosos en China". Sigue la fricción con Taiwan, estado que China considera propio. De todas maneras, Francisco hizo pasos muy importantes en buscar el retablecimiento de las relaciones entre estados.

Por eso , entre otras cosas, Argentina le quedaba lejos en su planificación de viajes. En sus entrevistas, siempre puso un acento y un recuerdo a su patria. En los próximos días , León XIV trerá su espíritu.

Horacio Caride